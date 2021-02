Gracyanne Barbosa e Belo Reprodução Instagram

Publicado 18/02/2021 12:30 | Atualizado 18/02/2021 13:36

Assim que soube da notícia, Gracyanne reagiu à soltura de Belo com duas breves mensagens nas redes sociais. “O bem sempre vence”, disse a modelo e musa fitness no Twitter enquanto postou "Deus nunca falha" no Instagram. Antes, a esposa de Belo já havia defendido o cantor

Em seguida, com Belo em casa e mais calma, Gracyanne fez um desabafo maor. "Para acalmar a todos, sim, meu tudão já está em casa. Está tudo mais calmo e ele está bem. Foi uma dor grande e hoje entendo um pouco mais de perto a dor e medo que muitos brasileiros têm ao sair para trabalhar. Estou com vocês e por vocês, mais do que nunca", começou.

Ela ainda agradeceu os fãs do casal. "Obrigada a todos pelo carinho, orações e apoio com minha família. Não sei sobre os próximos capítulos. Entrego nas mãos de Deus e só em saber que tenho o apoio e carinho de vocês já me conforta e muito! Vamos nos cuidar um pouco daqui", finalizou Gracyanne.