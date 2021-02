Cantor Belo deixa presídio Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 11:35 | Atualizado 18/02/2021 12:20

fotogaleria

Publicidade

A prisão do cantor foi em cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra os responsáveis por promover a invasão e realização do evento no Ciep 326 – Professor César Pernetta, na comunidade Parque União, no Complexo da Maré. Célio Caetano e Henrique Marques, sócios da Série Gold, e Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, acusado de chefiar o tráfico de drogas na Favela Parque da União, também tiveram suas prisões preventivas decretadas.

LEIA MAIS: Polícia encontra armas e dinheiro na casa de Belo

Publicidade

"Como se tal situação, por si só, não fosse absurda e suficiente para uma resposta do estado, foi verificado junto à Seeduc (Secretaria de Estado de Educação) que o evento ocorreu sem qualquer autorização, configurando verdadeiro esbulho/invasão de um prédio público para a realização de um evento privado, contrário ao interesse público e que serviu para propagar ainda mais a doença viral", disse o delegado titular da DCOD, Gustavo de Mello de Castro.

Para o delegado, a realização do show fortalece o tráfico local. "Ao realizar o show, ele promove toda a engrenagem do narcotráfico no interior daquela comunidade. A gente tem relatos de pessoas armadas, de crianças consumindo drogas, então, quando ele aceita realizar o evento no interior da comunidade, dentro de uma escola invadida, com invasão até da sala de aula, ele faz com que aquela facção se fortaleça".



Publicidade

Depoimento do cantor

Publicidade

O cantor foi questionado se sabia quem era o chefe do tráfico de drogas onde o show foi realizado, e respondeu que não, alegando não saber que o local era uma 'área de risco'. Belo ainda contou que não sabe antecipadamente os locais onde serão suas apresentações. As informações sobre o depoimento são da Globonews.

O artista narrou o momento em que saiu de casa até o local da apresentação, disse que apenas entrou na van que o levaria até lá e desceu no Ciep, escola onde o show foi feito. Belo também negou qualquer envolvimento com traficantes e pessoas armadas. Ele também contou que não viu ninguém na plateia portando armas de fogo pois precisa ficar concentrado nos detalhes do show e no teleprompter (aparelho que transmite as letras da música), o que torna ainda mais difícil a identificação desses detalhes no meio da multidão.

Publicidade

A mulher de Belo, Gracyanne Barbosa, foi à Cidade da Polícia e saiu em defesa do marido. Ela afirma que ele precisa trabalhar.

"Vivemos um novo normal, certo? Esse novo normal é para alguns ou para todos? Todos nós estamos nos virando para nos adequar as novas normas. Não existe vilão ou mocinho. Seria maravilhoso e ideal se pudéssemos ficar trancados em casa esperando a vacina chegar, que por sinal vai demorar para o brasileiro, né? Mas como pagamos nossas contas? Nós ficamos meses em casa e mesmo agora não saímos, não viajamos, não vamos a festas, bares, praias. Mas precisamos trabalhar", declarou.

Publicidade

Em nota, o cantor e família pediram desculpas pelo acontecido e dizem estarem surpresos com o pedido de prisão preventiva. Segundo a nota de sua assessoria, o cantor estaria ciente da gravidade sanitária e teria pedido desculpas por ter se apresentado em um local com aglomeração. Ele segue argumentando que o show foi legalmente contratado pela produtora Série Gold e questionou o fato de outros eventos culturais em outra regiões da cidade não terem sido investigados.