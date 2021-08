Claudia Netto e Claudio Botelho são as estrelas de 'Brasileiro, Profissão: Esperança' - Guga Melgar

Publicado 11/08/2021 15:07

Rio - Um dos maiores clássicos da história do teatro musical nacional está de volta. Estrelado por Claudia Netto e Claudio Botelho, 'Brasileiro, Profissão: Esperança' ganhou uma nova montagem no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. A temporada vai até setembro.

Desde a sua estreia – há exatos 50 anos – o musical foi encenado em momentos cruciais da vida cultural brasileira, em versões com Maria Bethânia e Italo Rossi (1971), Clara Nunes e Paulo Gracindo (1973) e Bibi Ferreira e Gracindo Jr (1998).

Com texto de Paulo Pontes e canções de Dolores Duran e Antônio Maria, a peça reúne novamente Claudia e Claudio em cena, dupla pioneira na retomada do teatro musical brasileiro, responsáveis por espetáculos como ‘Hello Gershwin’ (1991), ‘De Rosto Colado’ (1993), ‘Fred e Judy’ (1995), ‘Sondheim Tonight’ (1997) e ‘Na Bagunça do Teu Coração’ (1998). Há anos, eles acalentavam o sonho de montar ‘Brasileiro, Profissão: Esperança’.

"O momento é este. A nossa profissão de artista e nossa profissão de brasileiro é ter esperança, é o que nos resta. O espetáculo traz um Brasil que parecia perdido nos anos 70, mas que se encaixa, infelizmente, como uma luva no Brasil de hoje. Um país incerto e inseguro, mas cheio de esperança", analisa Claudio.

O espetáculo reúne a força das crônicas de Antônio Maria com a profundidade das canções de Dolores Duran. O repertório inclui pérolas como ‘Ternura Antiga’, ‘Manhã de Carnaval’, ‘Valsa de uma Cidade’, ‘A Noite do Meu Bem’, ‘Castigo’, ‘Lama’ e ‘Fim de Caso’.

A atual montagem traz o foco na interpretação dos atores e na banda, formada por Guilherme Borges (piano e teclados), Márcio Romano (bateria, percussão e vibrafone) e Thiago Trajano (violão e guitarra), que também assina a direção musical e os novos arranjos.

Serviço:

Brasileiro, Profissão: Esperança. Sábados e domingos, às 19h, até 5 de Setembro. Teatro Clara Nunes (Shopping da Gávea): Rua Marquês De São Vicente, 52, terceiro andar. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). Telefone: 2274-7246. Vendas em www.eventim.com.br ou na bilheteria do teatro.