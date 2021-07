O 'Rico Avarento' com direção de Alexandre Damascena chega ao palco do Teatro Marilú Moreira. - Chiara Martelotta

Publicado 29/07/2021 22:21 | Atualizado 29/07/2021 23:14

Itaguaí completou seus 203 anos no dia 5 de julho e as homenagens seguem com toda força. Nesta sexta- feira (30), às 18h, o Teatro Municipal Marilú Moreira recebe Mostra para festejar, contar a história do município e também, valorizar o artista local.



A noite terá a abertura da cantora itaguaiense Paula Barros, em seguida será apresentado o monólogo ‘Sonho e Realidade’ do dramaturgo, ator e diretor George D’ Almeida.



- O monólogo é uma viagem ao passado num sonho, onde a cidade era totalmente abandonada, até os dias de hoje, onde a felicidade em morar em Itaguaí é visto nos sorrisos de seus moradores- explica o diretor.



Elenco: Thamyres Anselmo, Ana Medeiros, Teteus Carlos, Cecília Faria, Thayna Cruz, Thaís Guerra, Yagor Togni e o músico Castiel Santos. Chiara Martelotta



Além do monólogo o público poderá assistir ‘O Rico Avarento’, a montagem é feita pelo Laboratório Teatral e representa o município de Itaguaí em vários festivais de teatro pelo estado.

A peça escrita por Ariano Suassuna e direção de Alexandre Damascena é uma comédia que conta a história de um Coronel, rico e avarento, e Tirateima, um rapaz humilde que, por falta de trabalho, aceita ser seu empregado. Dia após dia, Tirateima vai conhecendo o caráter avarento de seu patrão que nega esmola e comida para os pobres e mendigos que vão até sua casa. Até que um dia, após receber maldições dos pobres a quem negou esmola, o rico avarento recebe uma visita inusitada: O chefe do inferno e seus “cães” vêm buscá-lo pelos seus pecados e diz que todos os mendigos que foram pedir comida na casa dele era ele testando-o. Ao Coronel é dado sete dias para ele encontrar alguém que rezasse por ele um único Pai-Nosso ou um Ave-Maria, mas que se ele não conseguisse o feito, seria levado ao inferno permanentemente. No elenco, Thamyres Anselmo, Ana Medeiros, Teteus Carlos, Cecília Faria, Thayna Cruz, Thaís Guerra, Yagor Togni e o músico Castiel Santos.



O evento será finalizado com a apresentação de Ana Carolina Santos, Beatriz Moreira, Carlos Antoine, Elianara Lopes, Isabelly Vargas, João Paulo Henrique, Luisa Gomes, Maria Eduarda Nogueira, Yasmin Martins, bailarinas da E.M. de Dança Itinga, dirigida por Caio Marcellus, acompanhado da orquestra da Escola de Música Chiquinha Gonzaga.



Seguindo os protocolos de prevenção à COVID-19, o evento terá público limitado. Com entrada franca e classificação livre, os interessados devem reservar lugar na plateia através do telefone (21) 3782-9000 ramal 3115.