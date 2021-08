Banda Nós Aí - Batucada Nossa - Divulgação

Publicado 14/08/2021 11:23 | Atualizado 14/08/2021 11:25

Rio - A Banda Nós Aí - Batucada Nossa apresenta, no mezanino do espaço O Nordico, seu show, inspirado na música nacional, com um repertório que traz clássicos do Samba e pagode, como Novos Baianos, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho e Arlindo Cruz.

A casa transmite a partir das 16h o jogo Flamengo x Recife, com apresentação da banda às 18h. A programação acontecerá respeitando todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias.