Greg BBX - Divulgação

Greg BBXDivulgação

Publicado 14/08/2021 12:03 | Atualizado 14/08/2021 12:10

Rio - Greg BBX transmite toda uma atmosfera de curtição em seu mais novo single, “Noite de Festa”. A canção chegou a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, com direito a clipe que revela não só um novo visual do artista, mas também uma postura positiva reafirmando o que canta na faixa: “tô no meu melhor momento”.

fotogaleria

Publicidade

“Noite de Festa” é o primeiro single da série de oito que foram gravados em apenas 13 horas no último mês. Em uma curtição com amigos, Greg BBX se mostra à vontade, dançando, cantando e aproveitando sua nova fase de carreira. Conhecido pelos beatbox, o artista está assumindo sua posição como cantor unindo o rap, trap, ao pop de suas grandes referências como Justin Bieber, Chris Brown, entre outros.

“Sabe aquele sábado à noite que você só quer sair e curtir junto com seus amigos? Essa é a vibe que eu quis passar nesse som. Uma real noite de festa onde você só quer viver aquele momento com as pessoas que você gosta, esquecendo dos problemas do dia a dia”, conta o artista.

Publicidade

Além da atitude mais madura e leve apresentada no clipe, o artista também está com novo visual. Após 2 anos, deixando seu cabelo crescer, Greg BBX cortou e platinou as madeixas para estrelar os novos clipes. Os 15 centímetros cortados foram doados pelo Salão 1838, em São Paulo, para instituições parceiras.

“Essa troca de visual faz parte dessa minha nova era, que caminha lado a lado com a minha evolução musical que venho construindo nesses últimos tempos. Não faria sentido começar essa nova fase com o visual do Greg de 2 anos atrás, então acho que foi o momento certo pra essa mudança”, completa Greg BBX.

Publicidade

Assim como as já lançadas “Some” e “Maldosa”, “Noite de Festa” fará parte do seu primeiro álbum de carreira, “Sonho”- produzido pela HeadMídia-, que contará ainda com mais sete canções assinadas por grandes nomes como Luccas Carlos, Douglas Moda, Los Brasileiros. Apesar da pouca idade, Greg BBX já fez grandes amizades no cenário musical, entre elas, Donato e Lary que estarão presentes em próximos lançamentos do artista. Donato também assina a produção de alguns singles do projeto.