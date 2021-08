Klebber Toledo surfa com a cunhada em praia do Rio

Rio - Klebber Toledo aproveitou a manhã deste domingo para surfar. O ator mostrou sua habilidade na prancha no mar da Praia da Grumari, na Zona Oeste do Rio. Klebber estava acompanhado pela cunhada, Caroline Queiroz, irmã da atriz Camila Queiroz. Camila poderá ser vista em breve na reprise da novela "Verdades Secretas", a partir de terça-feira, na Globo. Klebber está no ar atualmente na reprise de "Império", também na Globo.

Relatar erro