Com macacão nude, Simaria se diverte em dia de compras ao lado de Simone

Rio - Simone e Simaria estiveram em um shopping do Rio na noite desta segunda-feira. As irmãs fizeram a festa em uma loja de brinquedos e saíram do local cheia de sacolas. Toda estilosa, Simaria escolheu um macacão justinho e nude para o passeio. Já Simone apostou em um vestidão de oncinha. As duas irmãs foram tietadas por alguns fãs e se divertiram fazendo poses enquanto eram fotografadas.

Simaria anunciou recentemente o fim de seu casamento com o espanhol Vicente Escrig, após 14 anos de união. "Ela está bem! É uma mulher forte, linda, e que merece toda a felicidade do mundo", disse Simone sobre a irmã nas redes sociais.

