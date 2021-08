Rosane Gofman está em cartaz com 'Eu Sempre Soube...' - Divulgação

Publicado 23/08/2021 21:08 | Atualizado 23/08/2021 21:11

Rio - A atriz Rosane Gofman reestreou a peça 'Eu Sempre Soube...', no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, Zona Sul do Rio. O espetáculo, que já havia feito oito temporadas antes da pandemia, ficará em cartaz até o dia 5 de setembro.

Com o texto vencedor do Prêmio Funarte de Dramaturgia, em 2018, a peça conta a história da jornalista Majô Gonçalo, que está lançando um livro e fazendo palestras. Em sua primeira aparição pública, a personagem apresenta uma impressionante história que mostra a força do amor de mãe. O monólogo, que mistura drama e comédia, aborda temas como violência e preconceito contra LGBTQIA+, deixando uma mensagem de esperança em prol da tolerância.

A direção e o texto são de Márcio Azevedo, que entrevistou 92 mães para criar o espetáculo. "O sentimento de liberdade foi muito forte, de perceber que, com a nossa arte, a gente consegue libertar tanta gente das suas algemas, de suas correntes. Ver que os fantasmas estão sendo exorcizados, que as pessoas estão perdendo seus medos. Não tem preço ver uma pessoa preconceituosa começar a deixar de ser depois de ver o nosso trabalho. Isso é gratificante", conta Márcio.

Serviço:

'Eu Sempre Soube...' Teatro das Artes: Rua Marquês de São Vicente, 52, 3º andar, Shopping da Gávea. Sábados, às 20h, e domingos, às 19h. Ingressos promocionais a R$ 40. Classificação: 14 anos. Duração: 70 minutos. Vendas: www.divertix.com.br

