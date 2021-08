Eduardo Capetillo e Thalía em Marimar - Foto: Televisa

Eduardo Capetillo e Thalía em MarimarFoto: Televisa

Publicado 23/08/2021 20:38 | Atualizado 23/08/2021 20:44

Em vídeo exclusivo enviado para a nossa coluna, Eduardo Capetillo foi só elogios para a atriz e cantora Thalía. Os dois foram os protagonistas da novela mexicana "Marimar", que está disponível no catálogo do Globoplay a partir de hoje.



"Me equivoquei porque pensei que seria muito complicado trabalhar com uma super estrela e foi todo ao contrário. Thalía meu deu uma de profissionalismo, é grande atriz e interpretou muito bem. Foi muito fácil trabalhar com ela e passamos muito bem.", contou o ator. (Veja mais no vídeo abaixo).





Sobre a trama:



A protagonista vivida por Thalía é uma moça simples, humilde e sonhadora, que vive em uma choupana na praia com os avós. Um dia, a vida da mocinha muda radicalmente quando ela conhece Sérgio Santibanhez, (Eduardo Capetillo), filho de um rico fazendeiro da região. Mas ele usa a inocência de Marimar para se vingar do pai e da madrasta, já que o convívio familiar é conturbado. Sérgio passa a seduzir a jovem, que acredita nas falsas promessas e se apaixona perdidamente pelo rapaz.

Marimar é uma novela produzida pela Televisa nos anos 90. No Brasil foi exibida pela primeira vez em 1996 no SBT e atingiu uma média de 17 pontos no ibope. Foi reexibida outras vezes pela emissora de Sílvio Santos e também pela CNT em 2009.