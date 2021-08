Graciele Lacerda - Divulgação

Publicado 23/08/2021 18:43

Rio - Além do projeto "Eduque Seu Peso", Graciele Lacerda decidiu ajudar seu público em busca de uma vida mais saudável com uma nova iniciativa. A influenciadora e musa fitness lançou um livro, em formato e-book, contendo 100 receitas "fitness", para quem procurar melhorar sua alimentação.

“Eu amo cozinhar e fiz questão de testar todas as receitas que estão no e-book. Tem opções de doces, como bolo de cenoura fit, brownie, cookies, e opções salgadas também o pão de queijo que faço com inhame que fica uma delícia, um pastel assado, enfim, são muitas e tem para todos os gostos”, garante a esposa de Zezé Di Camargo.

Formada em Educação Física, Graciele também encontrou dificuldades no processo de reeducação alimentar, mas buscou se adaptar ao estilo de vida que mantém até hoje. “Eu gostava muito de biscoito recheado, até aprender a ler rótulos e analisar os ingredientes dos produtos industrializados. Aos poucos fui largando, por opção, muitas coisas que percebi que não me agregariam como doces e refrigerante. Hoje em dia se me der vontade de comer um biscoito eu como, porém é algo bem esporádico e não como um pacote inteiro como antigamente”, conta a influenciadora.

O projeto "Eduque Seu Peso" surgiu do desejo de ajudar pessoas a construirem hábitos como uma alimentação mais saudável, mas sem muitas restrições e com o devido equilíbrio. Hoje, a iniciativa conta com nutricionistas e psicólogos auxiliando os alunos.

“Mesmo sendo um protocolo coletivo, onde várias pessoas seguem o mesmo método, trabalhamos de forma para deixar essa experiência cada vez mais individualizada. Tanto eu, como os nutricionistas, dedicamos um tempo diariamente para responder a todas as dúvidas e saber mais dos participantes. A grande maioria vem de muitas tentativas frustradas de dieta, com ansiedade e autoestima baixa. É muito importante saber mais sobre elas, até para que a gente consiga ajudar o máximo para que elas alcancem o objetivo”, afirmou Graciele.