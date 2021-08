Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideram a lista com o maior número de indicações para o MTV MIAW 2021 - Divulgação/MTV

Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideram a lista com o maior número de indicações para o MTV MIAW 2021Divulgação/MTV

Publicado 23/08/2021 17:56

Rio - A MTV acaba de anunciar, simultaneamente, no Instagram e Clubhouse, as categorias e indicados da quarta edição do MTV MIAW, apresentado por Samsung Galaxy A. A MTV se tornou a primeira marca no mundo a usar a rede social de áudio para fazer um anúncio de premiação.

A partir desta segunda-feira, 23 de agosto, as votações estão abertas e podem ser feitas pelo site da MTV e pelo Twitter e Instagram, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e comentário (conforme a lista abaixo).

A quarta edição da premiação, no Brasil, conta com 33 categorias no total. Dentre elas, o destaque vai para o maior prêmio do evento, Ícone MIAW, que neste ano reúne Ítalo Ferreira, Juliette, Larissa Manoela, Maisa, Pequena Lo, Rebeca Andrade, Sasha Meneghel e Virgínia Fonseca.

Para 2021, novas categorias entram na lista. São elas: #EuShippo, Álbum do Ano, Coreô Envolvente, Girl Boss, Hitmaker Absurdo, Hitou no Passinho, Memeiro, Miawliscious, Música de Challenge, Orgulho do Vale, Reeleire do Ano, Reeleire Revelação, Style do Ano e Trap na Cena.

Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideram a lista com nove indicações. A gaúcha Luísa Sonza concorre em: Álbum ou EP do Ano (Doce 22), Artista Musical, Clipão da P# [email protected] (por Modo Turbo ft. Anitta e Pabllo Vittar), Coreô Envolvente (Atenção ft. Pedro Sampaio), Feat Nacional (Modo Turbo, e Atenção), Hino do Ano (por Modo Turbo e Atenção) e Hitmaker Absurdo .

Já a maranhense Pabllo Vittar disputa o Troféu Gato Rosa nas categorias Álbum ou EP do Ano (Batidão Tropical), Artista Musical, Clipão da P# [email protected] (Modo Turbo), Coreô Envolvente (Bandida), Feat Nacional (uma indicação por Modo Turbo, ft. Anitta e Luísa Sonza, e outra por Bandida, ft. Pocah), Hino do Ano (uma indicação por Modo Turbo e outra por Bandida) e Hitmaker Absurdo.

A carioca Anitta vem na sequência com oito indicações nas categorias: Artista Musical, Clipão da p# [email protected] (uma indicação por Modo Turbo e outra por Girl From Rio), Fandom_real_oficial, Feat Nacional (Modo Turbo ft. Luísa Sonza e Pabllo Vittar), Girl Boss, Hino do Ano (Modo Turbo) e Pet Influencer (Norbert Macedo).

Xamã aparece com sete indicações: Álbum ou EP do ano (Zodíaco), Artista Musical, Beat BR, Feat Nacional (uma indicação com Deixa de Onda ft. Dennis e Ludmilla e outra com Leão ft. Marília Mendonça, Hino do Ano (Deixa de Onda) e Style do Ano.

Kevin o Chris, Ludmilla, MC Don Juan e Pedro Sampaio receberam seis indicações cada. Kevin o Chris foi indicado nas categorias: Artista Musical, Coreô Envolvente (Bilhete Premiado), Hino do Ano (Tipo Gin), Hitmaker Absurdo, Música de Challenge (Top Gin) e Zika do Baile.

Ludmilla concorre em #EuShippo, Artista Musical, Coreô Envolvente (Rainha da Favela), Feat Nacional (Deixa de Onda ft. Dennis e Xamã) e duas indicações na categoria Hino do Ano por Deixa de Onda (ft. Dennis e Xamã) e Rainha da Favela. MC Don Juan foi indicado em: Feat Nacional (Liberdade Quando o Grave Bate Forte ft. Alok e DJ GBR), Hino do Ano (Bipolar ft. MC Davi e MC Pedrinho), Hitmaker Absurdo, Música de Challenge (uma indicação com Bipolar e outra com Preta do Cabelo Cacheado) e Zika do Baile.

Já Pedro Sampaio concorre em: Coreô Envolvente (Atenção), Dj Lanso a Braba, Feat Nacional (uma indicação Atenção ft. Luísa Sonza e outra por Fala Mal de Mim ft. Wesley Safadão e Daniel Caon), Hino do Ano (Atenção) e Hitmaker Absurdo.

Como no ano passado, a premiação vai acontecer em estúdio, seguindo todos os protocolos de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) .

Em breve, serão anunciadas as performances que vão rolar no palco do MTV MIAW 2021, assim como e o nome de quem apresentará esta edição.

Apresentado por Samsung Galaxy A, o MTV Miaw 2021 conta com patrocínio de Coca-Cola, Instagram, KitKat, Nivea, YOUCOM, 51ICE e TNT .

Confira abaixo a lista completa das 33 categorias e indicados & indicações por artista:

CATEGORIAS E INDICADOS MTV MIAW 2021

ÍCONE MIAW

Larissa Manoela

Maisa

Sasha Meneghel

Juliette

Ítalo Ferreira

Rebeca Andrade

Virgínia Fonseca

Pequena Lo

REALEZA DO REALITY

Gil do Vigor - BBB

Ingrid O’Hara - De Férias Com o Ex Brasil: Celebs

Isabella Sherer - MasterChef Brasil

Jojo Todynho - A Fazenda

Juliette - BBB

Lipe - A Fazenda

Matheus Novinho - Acapulco Shore

Lucas Maciel - A Ilha

APOSTA MIAW

Bielo

Yasmin Castilho

Favelado Investidor

Fefê

Lara Silva

Mariah Nala

MC Dricka

Raphael Vicente

MEME PRA VIDA

Ai, dor

Cringe

Dogg Face

Gabi AE4

Jacaré da Vacina

O Brasil tá lascado

Pfizer

Shitty Flute

PET INFLUENCER

Amora, Bruna Marquezine

Dionísio, Lipe

Sol, Grazi Massafera

Beethoven, Marina Ruy Barbosa

Lilo, Viih Tube

Nelson, Bianca e Fred

Norbert Macedo, Anitta

Valdemar, Larissa Manoela

HITMAKER ABSURDO

Alok

Vitor Kley

Barões da Pisadinha

Kevin o Chris

Luísa Sonza

MC Don Juan

Pabllo Vittar

Pedro Sampaio

GIRL BOSS

Anitta

Bianca Andrade (Boca Rosa)

Bruna Tavares

Flávia Durante

Lorena

Maisa

Manu Gavassi

Marina Ruy Barbosa

STYLE DO ANO

Bruna Marquezine

Gloria Groove

Matheus Pasquarelli

Leo Picon

Xamã

Duda Beat

Jão

Sabrina Sato

PODCAST NOSSO DE CADA DIA

Vênus Podcast

Eu Fico Loko

Flow

PodDarPrado

Não Ouvo

Nerdcast

Pod Delas

PodPah

MIAWLICIOUS

Ana Maria Brogui

Bela Gil

Downlicia

Mohamad Hindi

Paola Carosella

Receitas de Pai

Rodrigo Hilbert

MEMEIRO

Ademaravilha

Alvaro

Brasil Que Deu Certo

De Sola

Melted Videos