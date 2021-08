Sozinha, Isabella Santoni se bronzeia na Praia da Joatinga

Rio - Isabella Santoni aproveitou a tarde de segunda-feira para se bronzear. A atriz esteve na Praia da Joatinga, na Zona Oeste do Rio, onde tomou um solzinho isolada, em cima das pedras. É comum também ver Isabella surfando na praia ao lado do namorado, Caio Vaz. No entanto, desta vez a atriz estava sozinha. Isabella estava escalada para o elenco da novela "Além da Ilusão", mas não deve mais fazer parte da trama e teria sido escalada para outro projeto. "Além da Ilusão" vai substituir "Nos Tempos do Imperador" no horário das 18h.

