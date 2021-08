Ex-noiva e irmã de Whindersson Nunes se divertem em jantar em São Paulo

Rio - Maria Lina já não é mais noiva de Whindersson Nunes, mas continua próxima da família. A jovem participou de um jantar em um restaurante japonês, em São Paulo, com amigos e também com a ex-cunhada, Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson. A amizade entre Maria Lina e Hagda ficou tão forte que a jovem mostrou, recentemente, que tem uma foto das duas em um quadro em sua casa.

Maria Lina e Whindersson Nunes anunciaram o fim do noivado no dia 13 de agosto deste ano. Em maio, o casal perdeu um filho. João Miguel nasceu prematuro, com 22 semanas e não resistiu. Em conversa com internautas, Maria Lina afirmou que pensa em ser mãe novamente no futuro. "Com toda a certeza! João ia amar ter outros irmãos. A maternidade é uma verdadeira paixão da minha vida. Gestar foi de longe a melhor experiência que já tive nessa vida".

