Reconciliação? Mumuzinho e Thainá Fernandes se refrescam no mar após treino na praia

Rio - Mumuzinho e a ex-mulher, Thainá Fernandes, começaram o dia praticando exercícios nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. Depois de suar a camisa, o casal aproveitou para se refrescar com um mergulho no mar. Mas, pela cara dos dois, parece que a água estava bastante gelada. Mumuzinho e Thainá Fernandes se casaram em 2019 e anunciaram a separação em julho deste ano. Tudo indica que o ex-casal está se reconciliando.

"Infelizmente, nosso casamento chegou ao fim. Fomos grandes companheiros ao longo desse tempo, dividimos muitos momentos especiais mas, após muita conversa, decidimos que precisávamos que cada um seguisse o seu caminho. O motivo da nossa decisão é que percebemos que nossa relação se transformou em uma linda amizade, não mais nos completando como marido e mulher. Nosso carinho e respeito ao que vivemos, bem como às nossas famílias, serão eternos. Fomos muito felizes neste tempo e por tudo que acrescentamos na história um do outro, nos dá a certeza que estaremos sempre ligados", disseram, em nota, na ocasião.

Relatar erro