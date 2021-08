Kristen Stewart como princesa Diana em Spencer - Divulgação

Kristen Stewart como princesa Diana em SpencerDivulgação

Publicado 26/08/2021 14:40 | Atualizado 26/08/2021 14:41

Após as prévias divulgadas na quarta-feira, o filme 'Spencer', que conta a separação entre Lady Di e o príncipe Charles, teve o primeiro trailer divulgado. O longa mostrará um ano da vida do casal.

fotogaleria

O filme, com estreia para o dia 5 de novembro, será estrelado pela atriz Kristen Stewart, que está bem semelhante à Lady Di. No trailer, cenas do casamento e de Diana se preparando para a cerimônia aparecem, além de cenas de conflito da princesa. Veja o trailer:



She was always Diana Spencer.

SPENCER, a fable starring Kristen Stewart.

Directed by Pablo Larraín.

In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/U5TANpu2uQ — NEON (@neonrated) August 26, 2021

Nas prévias divulgadas na quarta-feira, segundo o site The Wrap, as cenas se iniciam "com uma montagem de elaborados vestidos sendo colocados sob avaliação de Diana e Diana em posição fetal em um banheiro, se escondendo de todos que estão se sentando à mesa para o que parece ser uma refeição natalina".