Gerald Thomas - Reprodução

Publicado 26/08/2021 19:20

O diretor de teatro Gerald Thomas está vendendo obras de arte na internet para evitar ser despejado de seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado pela coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, o dramaturgo faz um apelo e revela dificuldades financeiras causadas pela pandemia do coronavírus.

"Não tem piada, trocadilho e nem opinião, é um apelo! Preciso vender meus desenhos, minhas pinturas. A situação chegou em um ponto crítico em que não posso aguentar. Peço a todo mundo, por favor, não me deem conselhos", explicou Thomas.

"Sou um ilustrador e pintor premiado, cinco anos como ilustrador na página política do The New York Times. Mas agora, estou sendo despejado do meu apartamento em Nova York, aos 67 anos, tendo construído uma obra que inclui 84 trabalhos em 16 países".

Por fim, o diretor fez um apelo. "Quem estiver interessado, por favor, não me enrole, não brinque comigo, não me dê conselhos. Tem muita gente me enrolando há muito tempo, compra ou não compra!", finalizou.