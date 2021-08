Cena da peça 'A Pequena Luz' - Vitor Granja

Publicado 26/08/2021 23:17

Rio - O Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio, vai receber, neste fim de semana, apresentações do espetáculo infanto-juvenil 'A Pequena Luz' com ingressos a R$ 0,50 (inteira). As sessões serão no sábado (28) e no domingo (29), às 14h e às 17h, nos dois dias.

A história apresenta Luméia e Lampo, dois vagalumes que iniciam uma jornada para ajudar a pequena Sofia a conseguir se comunicar com seus pais, e através disso, obter o apoio necessário para sair de uma situação de perigo e angústia. Neste encontro mágico entre pequenos seres da natureza e humanos, cheio de descobertas e desafios, a peça pretende chamar a atenção para o abuso na infância, além da necessidade de um canal de comunicação aberto sobre um tema tabu em muitas famílias, na esperança de prevenir esse tipo de violência.



"No palco podemos utilizar contrapontos que equilibrem a maneira como um assunto pode ser tratado. Através da música, da dança, da alegria e ludicidade do teatro infanto-juvenil, podemos trazer à luz um tema que é de fato, pesado e doloroso, de maneira educativa, denunciativa, sem perdermos momentos de leveza, risadas e, principalmente, esperança! Nos comprometemos a propagar a importância da comunicação entre pais e filhos, trazendo para a arte e para a cultura a missão de proteger e informar nossas crianças e jovens", explica o diretor Ricardo Rocha.

O Teatro Armando Gonzaga fica na Avenida General Osvaldo Cordeiro de Farias, 511, em Marechal Hermes. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (21) 2332-1040. A classificação é livre.