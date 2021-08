Bruna Lombardi em foto atual - Foto: Reprodução redes sociais

Publicado 26/08/2021 20:35 | Atualizado 26/08/2021 21:43

A novela Roda de Fogo, que completou 35 anos da estreia, está causando grande repercussão nas redes sociais por conta da reprise no Globoplay. A história central gira em torno da juíza Lúcia Brandão (Bruna Lombardi) que vive um caso de amor com o corrupto empresário Renato Villar ( Tarcísio Meira).



"Roda de Fogo foi muito forte porque era novo o tema de corrupção, corrupção da elite, corrupção do poder. As pessoas não tinham entrado nesse quesito e isso faz dela uma novela muito atual. A gente tá discutindo ainda justiça, corrupção, poder. E minha personagem era uma mulher muito certa que quer a justiça.", reflete Bruna em conversa com a nossa coluna.



A novela foi escrita por Marcílio de Moraes em parceria com Lauro Cezar Muniz e exibida entre 1986 e 1987. Para a atriz, o dilema da personagem na trama aliado a narrativa de amor formaram ingredientes que caíram no gosto do público.