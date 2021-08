Grupo Tempero Carioca - Divulgação

Grupo Tempero CariocaDivulgação

Publicado 26/08/2021 23:40

Rio - O Museu do Samba realizará neste domingo (29), às 17h, a grande final do Festival de Partido-alto, que está selecionando composições inéditas de uma das mais tradicionais matrizes do samba carioca. Seis obras participam da disputa, que acontece na sede da instituição, na Mangueira. A transmissão será, ao vivo, pelo canal Fita Amarela, no YouTube.

Todos os concorrentes se apresentam acompanhados pelo Tempero Carioca, grupo formado por Evandro Lima (violão de 7 cordas), Marcelo Pizzott (tantã), Marquinho Basílio (surdo), Marquinho China (pandeiro e voz), Nelci Pelé (pandeiro e caixa), Serginho Procópio (cavaco e voz) a Agrião (pandeiro e voz).

Lançado em julho, o concurso teve o total de 79 obras inscritas. As seis classificadas para a final foram: 'Preto Favela' (Pâmela Amaro e Marcelo Amaro), 'O Salvador' (Sinésio Torquato dos Santos), 'Daqueles que Ninguém Mais Canta' (Gogó de Ouro e Leo Fé), 'Arruda e Guiné' (Mario Vivas), 'Vendendo Tudo (Haroldo César e Wantuir Cardeal) e 'É de Ioiô é de Iaiá' (Dayse do Banjo e Gersinho da Banda).

O campeão recebe um prêmio de R$ 1.500 e leva para casa o Troféu Aniceto, que homenageia o famoso partideiro e fundador do Império Serrano. O segundo lugar fatura R$ 1.000 e o terceiro, R$ 500.



"É muito bom poder fomentar e valorizar a prática desse gênero musical que é patrimônio cultural de nossa cidade e de nosso país", afirma Nilcemar Nogueira, fundadora do Museu do Samba.