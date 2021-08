Beatles - Reprodução

BeatlesReprodução

Publicado 29/08/2021 21:20

Rio - O clássico álbum Let It Be dos Beatles ganhará uma versão especial no dia 15 de outubro pela Universal Music, via Capitol Records, que incluirá uma versão expandida do disco com gravações inéditas de sessions, ensaios e jams de estúdio, além do inédito LP Get Back de 1969, mixado por Glyn Johns.

fotogaleria

Simultaneamente à abertura para pré-venda dos pacotes das Special Editions, três faixas da nova edição remixada e expandida estão tendo seus lançamentos digitais hoje: Let It Be (2021 Stereo Mix), Don’t Let Me Down (primeira performance no famoso show no terraço da gravadora Apple), e For You Blue (Get Back LP Mix).

Let It Be foi recentemente mixado pelo produtor Giles Martin e o engenheiro Sam Okell em estéreo, DTS 5.1 surround, e Dolby Atmos. A nova edição especial do álbum segue as aclamadas edições de aniversário de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), White Album (2018) e Abbey Road (2019).

Todos os novos lançamentos de Let It Be apresentam a nova mixagem em estéreo do álbum, seguindo a versão original reproduzida para disco de Phil Spector (1939-2021) e trabalhando diretamente da sessão original e das fitas de oito faixas do histórico show no terraço da gravadora Apple. As coleções físicas e digitais Super Deluxe também apresentam 27 gravações de sessões anteriormente inéditas, um EP de quatro faixas intitulado Let It Be e o LP Get Back, com a mixagem feita pelo engenheiro Glyn Johns, em maio de 1969 – precioso material também jamais lançado antes.

Em 2 de janeiro de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr iniciaram o ano juntos em um soundstage montado nos Twickenham Film Studios em Londres. Os Beatles se jogaram nos ensaios de um projeto que pretendia trazê-los de volta ao seu habitat: o palco. Durante 21 dias, câmeras e gravadores documentaram quase todos os momentos: primeiro em Twickenham, e depois no próprio Apple Studio dos Beatles, onde o tecladista Billy Preston (1946-2006) se somou a eles. Juntos, eles ensaiaram canções originais recém compostas e fizeram jams com músicas mais antigas, todas capturadas ao vivo e cruas, sem qualquer verniz de produção.

Em 30 de janeiro, as câmeras e gravadores estavam rolando quando os Beatles, acompanhados por Billy Preston, fizeram o que seria seu último show, no terraço gelado da sede da Apple, em Saville Row. Na plateia, familiares e amigos, mais todas as pessoas das redondezas que estivessem dentro do alcance sonoro dos amplificadores.

A apresentação ao meio-dia fez com que o West End de Londres parasse: nas ruas, pescoços eram esticados; nos edifícios vizinhos, janelas foram abertas para uma melhor visão. Uma onda de reclamações de barulho atraiu os policiais para o local, obrigando o show a ser encerrado após 42 minutos.

O trabalho de compilação de um álbum a ser intitulado Get Back foi realizado em abril e maio daquele ano por Glyn Johns. Para sua versão, o engenheiro incluiu versões interrompidas, brincadeiras entre as canções, early takes e até uma gravação bagunçada de I’ve Got A Feeling, com John explicando: “Eu estraguei tudo tentando soar mais alto”.

Os Beatles, no entanto, decidiram arquivar todo o copioso material do projeto: fitas, bobinas de filme e fotos. Preferiram gravar e lançar sua obra-prima Abbey Road. Extraído das fitas feitas em janeiro de 1969, com mais algumas sessões que precederam e seguiram essas gravações, o álbum final dos Beatles, Let It Be, foi finalmente lançado em 8 de maio de 1970 (18 de maio nos EUA) para acompanhar o lançamento do filme Let It Be.

As sessões que deram origem ao álbum (e também ao filme) Let It Be foram a única vez na carreira dos Beatles em que essas atividades de criação de músicas em estúdio foram documentadas tão extensamente. Mais de 60 horas de filmagens inéditas, mais de 150 horas de gravações de áudio inéditas e centenas de fotografias inéditas foram recentemente exploradas e meticulosamente restauradas para três lançamentos complementares e definitivos dos Beatles: um banquete para os sentidos que abrange todo o tesouro arquivado.

A nova Let It Be Special Edition é acompanhada por The Beatles: Get Back, aguardadíssima série de documentários dirigida pelo cineasta Peter Jackson (vencedor de três Oscars), e um belo e novo livro de capa dura também intitulado The Beatles: Get Back. O material explorado para os novos projetos revelou que havia um espírito mais alegre e cooperativo nas sessões, diferentemente do que foi transmitido pelos 80 minutos do filme Let It Be de 1970.

“Eu sempre achei que o filme original ‘Let It Be’ era bastante infeliz na forma como lidou com o fim de nossa banda. O novo filme mostra a camaradagem e o amor que havia entre nós quatro”, escreve Paul McCartney, no prefácio para o livro Let It Be Special Edition. “O filme também mostra os maravilhosos momentos que passamos juntos, e combinado com o recém-remontado álbum ‘Let It Be’, é uma poderosa recordação daquele tempo. É assim que eu quero lembrar dos Beatles”.

Confira o conteúdo completo da nova versão de Let It Be:

SUPER DELUXE [5CD+1Blu-ray + 105-page hardbound book in slipcase | digital audio collection]

CD1: Let It Be (new stereo mix of original album)

1: Two Of Us 2: Dig A Pony 3: Across The Universe 4: I Me Mine 5: Dig It 6: Let It Be 7: Maggie Mae 8: I’ve Got A Feeling 9: One After 909 10: The Long And Winding Road 11: For You Blue 12: Get Back

CD2: Get Back – Apple Sessions

1: Morning Camera (Speech – mono) / Two Of Us (Take 4) 2: Maggie Mae / Fancy My Chances With You (Mono) 3: Can You Dig It? 4: I Don’t Know Why I’m Moaning (Speech – mono) 5: For You Blue (Take 4) 6: Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10) 7: I’ve Got A Feeling (Take 10) 8: Dig A Pony (Take 14) 9: Get Back (Take 19) 10: Like Making An Album? (Speech) 11: One After 909 (Take 3) 12: Don’t Let Me Down (First rooftop performance) 13: The Long And Winding Road (Take 19) 14: Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11)

CD3: Get Back – Rehearsals and Apple Jams

1: On The Day Shift Now (Speech – mono) / All Things Must Pass (Rehearsals – mono) 2: Concentrate On The Sound (mono) 3: Gimme Some Truth (Rehearsal – mono) 4: I Me Mine (Rehearsal – mono) 5: She Came In Through The Bathroom Window (Rehearsal) 6: Polythene Pam (Rehearsal – mono) 7: Octopus’s Garden (Rehearsal – mono) 8: Oh! Darling (Jam) 9: Get Back (Take 8) 10: The Walk (Jam) 11: Without A Song (Jam) – Billy Preston with John and Ringo 12: Something (Rehearsal – mono) 13: Let It Be (Take 28)

CD4: Get Back LP – 1969 Glyn Johns Mix

1: One After 909 2: I’m Ready (aka Rocker) / Save The Last Dance For Me / Don’t Let Me Down 3: Don’t Let Me Down 4: Dig A Pony 5: I’ve Got A Feeling 6: Get Back 7: For You Blue 8: Teddy Boy 9: Two Of Us 10: Maggie Mae 11: Dig It 12: Let It Be 13: The Long And Winding Road 14: Get Back (Reprise)

CD5: Let It Be EP

1: Across The Universe (unreleased Glyn Johns 1970 mix) 2: I Me Mine (unreleased Glyn Johns 1970 mix) 3: Don’t Let Me Down (new mix of original single version) 4: Let It Be (new mix of original single version)

Blu-ray: Let It Be Special Edition audio mixes

Dolby Atmos 96kHz/24-bit DTS-HD Master Audio 5.1 96kHz/24-bit High Res Stereo (2019 Stereo Mix)

Super Deluxe Vinyl [limited edition 4LP+12-inch EP + 105-page hardbound book in slipcase] LP 1: Let It Be (new stereo mix of original album)

Lado 1

1: Two Of Us 2: Dig A Pony 3: Across The Universe 4: I Me Mine 5: Dig It 6: Let It Be 7: Maggie Mae

Lado 2

1: I’ve Got A Feeling 2: One After 909 3: The Long And Winding Road 4: For You Blue 5: Get Back

LP 2: Get Back – Apple Sessions

Lado 1

1: Morning Camera (Speech – mono) / Two Of Us (Take 4) 2: Maggie Mae / Fancy My Chances With You (Mono) 3: Can You Dig It? 4: Don’t Know Why I’m Moaning (Speech – mono) 5: For You Blue (Take 4) 6: Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10) 7: I’ve Got A Feeling (Take 10)

Lado 2

1: Dig A Pony (Take 14) 2: Get Back (Take 19) 3: Like Making An Album? (Speech) 4: One After 909 (Take 3) 5: Don’t Let Me Down (First rooftop performance) 6: The Long And Winding Road (Take 19) 7: Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11)

LP Three: Get Back – Rehearsals and Apple Jams

Lado 1

1: On The Day Shift Now (Speech – mono) / All Things Must Pass (Rehearsals – mono) 2: Concentrate On The Sound (mono) 3: Gimme Some Truth (Rehearsal – mono) 4: I Me Mine (Rehearsal – mono) 5: She Came In Through The Bathroom Window (Rehearsal) 6: Polythene Pam (Rehearsal – mono) 7: Octopus’s Garden (Rehearsal – mono)

Lado 2

1: Oh! Darling (Jam) 2: Get Back (Take 8) 3: The Walk (Jam) 4: Without A Song (Jam) – Billy Preston with John and Ringo 5: Something (Rehearsal – mono) 6: Let It Be (Take 28)

LP Four: Get Back LP – 1969 Glyn Johns Mix

Lado 1

1: One After 909 2: I’m Ready (aka Rocker) / Save The Last Dance For Me / Don’t Let Me Down 3: Don’t Let Me Down 4: Dig A Pony 5: I’ve Got A Feeling 6: Get Back

Lado 2

1: For You Blue 2: Teddy Boy 3: Two Of Us 4: Maggie Mae 5: Dig It 6: Let It Be 7: The Long And Winding Road 8: Get Back (Reprise)

12-Inch Let It Be EP

Lado 1

1: Across The Universe (unreleased Glyn Johns 1970 mix) 2: I Me Mine (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

Lado 2

1: Don’t Let Me Down (new mix of original single version) 2: Let It Be (new mix of original single version)

Deluxe [2CD in digipak with 40-page booklet]

CD 1: Let It Be (new stereo mix of original album) CD 2: Outtake Highlights

1: Morning Camera (Speech – mono) / Two Of Us (Take 4) 2: Maggie Mae / Fancy My Chances With You (Mono) 3: For You Blue (Take 4) 4: Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10) 5: The Walk (Jam) 6: I’ve Got A Feeling (Take 10) 7: Dig A Pony (Take 14) 8: Get Back (Take 8) 9: Like Making An Album? (Speech) 10: One After 909 (Take 3) 11: Don’t Let Me Down (First rooftop performance) 12: The Long And Winding Road (Take 19) 13: Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11) 14: Across The Universe (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

STANDARD [1CD | digital | 1LP vinyl | limited edition 1LP picture disc vinyl]

Let It Be (new stereo mix of original album)