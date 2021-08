Selton Mello é protagonista e diretor da série "Sessão de Terapia" - fotos Reprodução/Globoplay

Publicado 31/08/2021

Rio - Os fãs de cinemas e série acabam de ganhar um podcast pra chamar de seu. O 'Cena Aberta', novo original Globoplay, é um espaço dedicado ao universo do entretenimento, com conversas descontraídas e aprofundadas sobre o mercado audiovisual, com um foco especial na indústria cinematográfica e no aquecido mercado de séries, passando também por games e cultura pop. Comandado pelos especialistas em cinema e séries Mikannn, PH Santos e Max Valarezo, nomes já conhecidos no universo das telonas, o programa tem dois episódios semanais, sempre às terças e sextas-feiras, trazendo diferentes formatos e quadros.

Às terças os apresentadores compartilham com o público indicações de filmes e séries e batem um papo mais aprofundado, sem perder a leveza e descontração, trazendo para a conversa também especialistas e personalidades da área. Já na sexta, o trio foca nos últimos lançamentos do streaming e do cinema, além das novidades e indicações de filmes para curtir o fim de semana em uma pegada de agenda cultural, com dicas, curiosidades e uma imersão nas tramas selecionadas. "Somos três amigos com estilos diferentes, mas, ao mesmo tempo, complementares na forma de enxergar as coisas. Eu sou bom em piadas, o Max, por sua vez, possui um olhar mais observador, enquanto a Mikannn tem a facilidade, a tranquilidade de comunicação com o público, além de já trabalhar com análises de séries e filmes", explica PH Santos, crítico de cinema.Criadora de conteúdo de um canal no Youtube, batizado com seu apelido e reconhecido perfil digital com mais de 540 mil inscritos, Mikannn enxerga o podcast como expansão do próprio universo. "A ideia é trazer para o programa pautas relevantes, com equilíbrio entre o conteúdo e o interesse do público", explica. Já Max Valarezo, do Canal Entre Planos, acredita que o podcast é um objeto de desejo das pessoas. "É uma outra experiência, outro formato, mas que as pessoas já gostam. Hoje a gente já vê pessoas famosas, que já fazem sucesso na internet, migrando para o áudio", completa.