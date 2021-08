Laura Proença estrela leitura do texto 'Eu Sei Que Vou Te Amar', de Arnaldo Jabor, ao lado de Carmo Dalla Vecchia - Divulgação

Publicado 31/08/2021 10:18

Rio - No cinema e no teatro, Fernanda Torres e Julia Lemmertz já brilharam em adaptações do cultuado texto de Arnaldo Jabor, "Eu Sei que Vou Te Amar". Agora, é a atriz Laura Proença que vem à frente da montagem que vai ao ar nesta terça-feira, dia 31, pelo Sympla.

Laura e Carmo Dalla Vecchia vão dar vida a um casal que, após terminar um namoro de três meses, decide se reencontrar para discutir a relação. A produção faz parte do projeto "Alimentando a Alma", que, uma vez por mês, vai revisitar textos brasileiros que marcaram época.



A direção de "Eu Sei que Vou Te Amar" é de Stella Maria Rodrigues. "É um projeto que estamos preparando com muito carinho e grande expectativa. É uma forma de voltar a atuar em uma nova perspectiva e a ideia nasceu justamente pela necessidade do momento. Vai ser ótimo começar esse projeto com o querido Carmo", vibra Laura Proença.

Serviço:

"Eu Sei que Vou Te Amar" / transmissão pelo Sympla

Texto: Arnaldo Jabor/ Direção: Stella Maria Rodrigues

Elenco: Laura Proença e Carmo Dalla Vecchia

90 min/ 14 anos/ Grátis

Terça/ 31 de agosto/ 21h.