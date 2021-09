Izzy La Reina - Aimee Moreno

Publicado 01/09/2021 15:04

Rio - Izzy La Reina se prepara para lançar um novo single nesta sexta-feira (3). O segundo projeto de estúdio da cantora brasileira, radicada nos EUA, se chama "Boy Toy" e será acompanhado por um videoclipe, em que a artista surge como uma dominatrix enquanto fala sobre poder feminino.

“Quando estou em estúdio criando, gosto de me colocar dentro da história que estou escrevendo e, em ‘Boy Toy’, quis ser uma dominatrix”, contou Izzy. A canção chega às plataformas digitais à meia-noite de sexta-feira, produzida pelo argentino Z3N, que já assinou faixas de Meghan Thee Stallion e Lil Wayne. Já o clipe será divulgado ao meio-dia, com referências ao universo BDSM e direção de Ben Griffin.

"Boy Toy" é o sucessor de "Diabla", single de Izzy La Reina que já conta com mais de 670 mil reproduções no Spotify, além de 1,5 milhão de visualizações no YouTube.