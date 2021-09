Pabllo Vittar e Rafael Portugal - Divulgação

Pabllo Vittar e Rafael PortugalDivulgação

Publicado 01/09/2021 16:36

Rio - A MTV anuncia Pabllo Vittar e Rafael Portugal como apresentadores da quarta edição do MTV MIAW, apresentado por Samsung Galaxy A. A premiação que reverencia e celebra os ícones da geração atual já tem data certa para ocorrer: dia 23 de setembro, às 22h, com transmissão simultânea na MTV Brasil (canal linear) e na fanpage oficial da MTV no Facebook.

Vittar e Portugal se encontraram pela primeira vez no palco do MTV MIAW 2019. Foi o comediante quem entregou à artista o Gato Rosa da categoria Artista Musical. Em 2021, eles estarão de volta ao palco da premiação, desta vez, comandando essa grandiosa noite e deixando claro que essa combinação inusitada de dois mundos diferentes promete ser épica."Empolgada para mais um ano de MTV MIAW e, desta vez, apresentando a premiação ao lado do Rafa Portugal... Que honra!", comemora Pabllo Vittar. "Muito feliz em poder celebrar artistas tão incríveis, neste evento tão lindo", finaliza."Que alegria e honra poder fazer parte dessa premiação, poder apresentar um dos maiores prêmios da atualidade e ao lado de ninguém menos que Pabllo Vittar", empolga-se Rafael Portugal. "Coração tá na boca, mistura de emoções e responsabilidade. TÔ FELIZ! ALÔ, MTV MIAW, TÔ CHEGANDOOO!", celebra.Sucesso em todo país, a drag queen maranhense, Pabllo Vittar, iniciou sua carreira em 2015 com o single "Open Bar". No ano de 2020, levou o prêmio hino do ano no MTV MIAW 2020 pela canção "Amor de Que". Nesse ano, lançou seu "Batidão Tropical" que rendeu à Pabllo a indicação por Álbum ou EP do Ano no MTV MIAW 2021. Além dessa categoria, ela disputa o Troféu Gato Rosa em outras 8: Artista Musical, Clipão da P# [email protected] (Modo Turbo), Coreô Envolvente (Bandida), Feat Nacional (uma indicação por Modo Turbo, ft. Anitta e Luísa Sonza, e outra por Bandida, ft. Pocah), Hino do Ano (uma indicação por Modo Turbo e outra por Bandida) e Hitmaker Absurdo. Pabllo lidera as indicações do MTV MIAW 2021 ao lado de Luísa Sonza - cada uma delas com nove.Na MTV, a cantora foi atração musical na primeira temporada do reality De Férias Com o Ex Brasil: Celebs, gravando, inclusive, uma saída do mar memorável, em Trancoso (BA). Em 2019, Vittar foi uma das grandes atrações do red carpet do MTV EMA, direto de Sevilha (Espanha), apresentando o single Flash Pose e vencendo a categoria Melhor Artista Brasileiro, consagrando-se como a primeira drag queen no mundo a receber um MTV EMA.Rafael Portugal é um dos maiores expoentes do cenário atual do humor no Brasil. Além de ser conhecido pelas participações hilárias nas esquetes do Porta dos Fundos, Portugal é um dos humoristas do programa A Culpa é do Cabral, do canal Comedy Central. No ano passado, Portugal ganhou grande destaque ao participar do Quadro CAT, do reality show Big Brother Brasil. Neste ano, Rafael concorre ao MTV MIAW 2021 na categoria Ri Alto, ao lado de outros grandes nomes da comédia brasileira.A quarta edição da premiação, no Brasil, conta com 33 categorias no total. Dentre elas, o destaque vai para o maior prêmio do evento, Ícone MIAW, que neste ano reúne Ítalo Ferreira, Juliette, Larissa Manoela, Maisa, Pequena Lo, Rebeca Andrade, Sasha Meneghel e Virgínia Fonseca.Em breve, serão anunciadas todas as performances que vão rolar no palco do MTV MIAW 2021. Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideram a lista de indicações com 9, Anitta concorre em 8 categorias, Xamã em 7, e Kevin o Chris, Ludmilla, MC Don Juan e Pedro Sampaio concorrem em seis categorias cada.As votações estão abertas e podem ser feitas pelo site (miaw.mtv.com.br) e pelo Twitter e Instagram, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e comentário.Como no ano passado, a premiação vai acontecer em estúdio, seguindo todos os protocolos de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS)