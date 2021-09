Fernanda Abreu - Alexandre Calladinni

Publicado 01/09/2021 23:10

Rio - A cantora Fernanda Abreu vai se apresentar nesta quinta-feira (2), às 18h30, no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, Centro do Rio. A cantora será a atração de estreia do projeto Fim de Tarde, que promoverá shows de grandes nomes da MPB a preços populares. O ingresso custa R$ 5 (inteira).

"Estou muito feliz de poder fazer um show presencial novamente. Estava morrendo de saudade", comemora Fernanda.

A iniciativa pretende reviver os templos de glória do famoso projeto Seis e Meia, criado pelo produtor Albino Pinheiro na décáda de 1970. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do João Caetano e na plataforma Sympla.

No dia 9, a atração será o sambista Dudu Nobre. A cantora Joanna e o maestro Eduardo Lages vão se apresentar no dia 16. Neguinho da Beija-Flor (23) e a Velha Guarda Show da Portela (dia 30) completam a programação do mês de setembro. A apresentação e a curadoria estão a cargo do ator e produtor Haroldo Costa.

O Fim de Tarde ocorrerá até o dia 16 de dezembro, sempre às quintas-feiras, às 18h30.