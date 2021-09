Joss Stone - Reprodução Instagram

Joss StoneReprodução Instagram

Publicado 03/09/2021 11:33

Rio - A organização do Rock In Rio 2022 divulgou nesta quinta-feira (2), o lineup do Palco Sunset do dia 8 de setembro. Além das brasileiras Duda Beat e Glória Groove, estão confirmadas as presenças das britânicas Corinne Bailey Rae e Joss Stone.

fotogaleria

Corinne Bailey Rae conquistou aclamação mundial com o sucesso Put Your Records On, de seu auto-intitulado álbum de 2006. Já Joss Stone esteve no Brasil em diversas oportunidades, além de se apresentar na edição do festival em 2011.

Stone apresentará algumas músicas de seu novo álbum, que deve ser lançado até o final deste ano.