Pocah mostra as curvas durante passeio de barco em Angra dos ReisReprodução Internet

Publicado 08/09/2021 08:05

Rio - Pocah curtiu o feriado de 7 de setembro em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, com o noivo, Ronan Souza. A cantora postou nas redes sociais algumas fotos em que o casal aparece fazendo um passeio de barco. "Casal bonito da porr*. Quem não vê Stories até pensa", escreveu a funkeira na legenda da imagem, divulgada no Instagram.

Ronan pediu Pocah em casamento em abril deste ano, logo depois que ela deixou o confinamento do "BBB 21", ao vivo no "Mais Você". "É a pessoa mais importante da minha vida, temos uma conexão muito forte. Agora é só matar as saudades, não vou te soltar nunca mais", disse Ronan após entregar o anel a funkeira.