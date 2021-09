Ludmilla e Akon - Reprodução

Ludmilla e AkonReprodução

Publicado 09/09/2021 20:09

Rio - O que Ludmilla está planejando nos Estados Unidos? A cada publicação, a ansiedade dos fãs está aumentando. Nesta quinta-feira (9), a cantora publicou uma foto ao lado do rapper e cantor de R&B Akon. Os fãs já esperam uma música dos dois.

"Estou vivendo um sonho! Receber artistas que admiro e que representam a cultura negra apoiando meu projeto só me traz paz e forças para seguir nesse caminho influenciando milhares de pessoas que se reconhecem em nós. God bless us", disse a cantora.

Ludmilla está compondo novas letras com feats internacionais, importantes do cenário pop global. A cantora também tem feito sessões de gravações nos EUA. Além de Akon, Ludmilla também trabalhou com Xavier Herrera, produtor de sucessos globais como o álbum “Suga”, de Megan Thee Stallion, “Positions”, de Ariana Grande, e do “Virgo World”, do Lil Tecca.