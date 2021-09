Britney Spears mostra sua tatuagem na lombar - Reprodução Internet

Britney Spears mostra sua tatuagem na lombarReprodução Internet

Publicado 10/09/2021 07:43

Rio - Britney Spears, de 39 anos, faz mais uma de suas postagens ousadas nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira. A cantora postou uma foto e também um vídeo em que aparece de costas, usando uma lingerie bem pequenininha e mostrando sua tatuagem na lombar. Ela tem o desenho de uma fada no local.

fotogaleria

Além da tatuagem de fada, Britney também tem outros desenhos pelo corpo. É o caso de um par de dados rosa que ela tem na parte interna do punho esquerdo, um lábio na lateral no punho direito, uma cruz no quadril e uma videira no pé direito, entre outras tattoos.