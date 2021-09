Cantor e compositor Tiee - Guto Costa

Publicado 10/09/2021 15:51

Rio - Após lançar as inéditas "190" e "Dor de Cotovelo", que foram compostas durante o processo, o cantor e compositor Tiee apresenta 16 releituras inéditas que ganham pela primeira vez versões em samba. Entre os artistas homenageados estão grandes nomes do mercado brasileiro e de diferentes gêneros musicais, como Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Zeca Pagodinho, Djavan, Roberto Carlos e Cazuza. A partir desta sexta-feira (10), o álbum já se encontra disponível nas plataformas digitaise também no canal do YouTube de Tiee.