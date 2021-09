Zeca Pagodinho - Mateus Rios/Divulgação

Publicado 11/09/2021 13:17

Rio - Zeca Pagodinho já retomou os compromissos de trabalho. Pelas suas redes sociais, o sambista anunciou uma nova data para seu show em São Paulo. Marcado inicialmente para o dia 21 de março do ano passado, o show da turnê 'Mais Feliz' foi cancelado por conta da pandemia e agora acontece no próximo dia 12 de novembro.

A divulgação da data alegrou os fãs do compositor que, há menos de um mês, gerou preocupação ao ser internado, no Rio, com covid-19. Como já tinha recebido as duas primeiras doses da vacina, Zeca, que tem 62 anos, contraiu uma forma leve da doença e recebeu alta poucos dias depois.

