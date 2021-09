Dua Lipa é confirmada no Palco Mundo do Rock in Rio - Reprodução

Publicado 15/09/2021 07:33

Rio - A cantora britânica Dua Lipa foi confirmada como última atração do Palco Mundo do Rock in Rio, no dia 11 de setembro de 2022. Dua Lipa já esteve no Brasil uma vez. Ela se apresentou em São Paulo e Rio Grande do Sul em 2017, na turnê The Self-Tilted.

Os ingressos para o festival, chamados de Rock in Rio Card, começarão a ser vendidos no dia 21 de setembro, a partir das 19h. Nesta etapa, os interessados compraram um cartão que dá acesso à pré-venda dos ingressos. Isso quer dizer que quem tiver o Rock in Rio Card poderá escolher o dia que deseja ir ao festival antes da venda geral de ingressos.

Inicialmente, o Rock in Rio foi marcado para 2021. Mas, por conta da pandemia de covid-19, foi adiado para setembro de 2022. Os shows acontecerão nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11.