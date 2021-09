Agnaldo Timóteo morreu em complicações da covid-19 em abril deste ano - Divulgação

Publicado 16/09/2021 16:33

Rio - Um homem acionou a Justiça do Rio de Janeiro afirmando ser filho do cantor Agnaldo Timóteo, que morreu vítima da covid-19 em abril deste ano. O testamenteiro e inventariante do cantor, Sidnei Lobo Pedroso, foi notificado da ação de reconhecimento de paternidade no início deste mês.

O homem, que não teve a identidade revelada, é de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense e diz que sua mãe teve um relacionamento com Agnaldo. Ele foi abandonado pela mulher na maternidade e foi criado pela enfermeira, a quem a progenitora teria contado do romance com o cantor. As duas, no entanto, já faleceram, segundo o advogado relatou.



O inventariante Sidnei, que também é tutor e conseguiu a guarda de Kate, filha adotiva de Agnaldo, teme que a demora na ação possa tornar a divisão do espólio mais penosa e demorada. "Não quero que aconteça na ação do Agnaldo o que acontece na ação do Wando e João Gilberto", declarou o advogado.



Casa invadida

Uma casa de luxo do cantor Agnaldo Timóteo na Barra da Tijuca, avaliada em R$ 10 milhões, sofreu nova tentativa de invasão, na madrugada desta quarta-feira (15). Segundo relatos do advogado, o invasor chegou a entrar no quintal da residência, mas fugiu ao perceber a presença de um caseiro e uma segurança que vivem no local.



"O cara correu depois de ver o caseiro e a segurança, mas na fuga ele deixou cair um casaco, com uma chave", contou Lobo, que instalou um sistema de segurança após o imóvel ser invadido, no mês passado.



No dia 25 de agosto, o imóvel já tinha sido alvo de invasores que teriam entrado no local e queimado uma placa de "vende-se" que estava presa no quintal. Antes disso, um dos vidros da fachada dos muros da casa já haviam sido quebrado. À época, a residência não tinha funcionários trabalhando como caseiros.