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Amigas, Ana Clara e Gleici passeiam no shopping

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Amigas, Ana Clara e Gleici passeiam no shopping

Elas estiveram em um estabelecimento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira

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Ana Clara e Gleici passeiam em shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira
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Rio - Ana Clara e Gleici passearam em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. As duas se divertiram colocando o papo em dia. Ana Clara escolheu uma calça jeans e blusa preta para o passeio. Já Gleici usou calça rasgada e blusa branca. Simpática, Ana Clara ainda posou para fotos com um fã no local. As duas são amigas desde que participaram juntas do "BBB 18", que teve Gleici como campeã.
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