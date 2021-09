Amigas, Ana Clara e Gleici passeiam no shopping

Rio - Ana Clara e Gleici passearam em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. As duas se divertiram colocando o papo em dia. Ana Clara escolheu uma calça jeans e blusa preta para o passeio. Já Gleici usou calça rasgada e blusa branca. Simpática, Ana Clara ainda posou para fotos com um fã no local. As duas são amigas desde que participaram juntas do "BBB 18", que teve Gleici como campeã.

