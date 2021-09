Luísa Sonza - Reprodução

Publicado 16/09/2021 17:09

Rio - A MTV acaba de anunciar as primeiras performances da quarta edição do MTV MIAW. Ludmilla, Luísa Sonza e Manu Gavassi irão se apresentar na premiação que reverencia e celebra os ícones da geração atual. Sob o comando de Pabllo Vittar e Rafael Portugal, o MTV MIAW 2021 será exibido no dia 23 de setembro, às 22h, com transmissão simultânea na MTV Brasil (canal linear) e na fanpage oficial da MTV no Facebook

A cantora carioca Ludmilla é um dos nomes mais influentes da música brasileira atual. A artista se destaca por seus incontáveis hits e por sua versatilidade que passa pelo funk, pop, samba, pagode e outros estilos. No MTV MIAW 2021, ela concorre nas categorias: #EuShippo, Artista Musical, Coreô Envolvente (Rainha da Favela), Feat Nacional (Deixa de Onda ft. Dennis e Xamã), além de ter duas indicações em Hino do Ano por Deixa de Onda (ft. Dennis e Xamã) e Rainha da Favela.Luísa Sonza começou sua carreira cantando covers na internet. Hoje, a gaúcha é um sucesso nacional e bateu recordes com seu último lançamento: Doce 22. Nesse ano, a braba concorre ao MTV MIAW em: Álbum ou EP do Ano (Doce 22), Artista Musical, Clipão da P# [email protected] (por Modo Turbo ft. Anitta e Pabllo Vittar), Coreô Envolvente (Atenção ft. Pedro Sampaio), Feat Nacional (Modo Turbo, e Atenção), Hino do Ano (por Modo Turbo e Atenção) e Hitmaker Absurdo .Após comandar o MTV MIAW do ano passado ao lado de Bruna Marquezine, a cantora e compositora Manu Gavassi volta, neste ano, para uma performance musical. Recentemente, a paulista lançou o single Eu nunca fui tão sozinha assim, que já acumula mais de 1 milhão de streams no Spotify. No MTV MIAW 2021, Manu concorre nas categorias: Fandom_real_oficial e Girl Boss.A quarta edição da premiação, no Brasil, conta com 33 categorias no total. Dentre elas, o destaque vai para o maior prêmio do evento, Ícone MIAW, que neste ano reúne Ítalo Ferreira, Juliette, Larissa Manoela, Maisa, Pequena Lo, Rebeca Andrade, Sasha Meneghel e Virgínia Fonseca.Em breve, serão anunciadas mais performances que vão rolar no palco do MTV MIAW 2021. Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideram a lista de indicações com 9, Anitta concorre em 8 categorias, Xamã em 7, e Kevin o Chris, Ludmilla, MC Don Juan e Pedro Sampaio concorrem em seis categorias cada.