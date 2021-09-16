Elton John se desculpa por interrupção de show na AustráliaReprodução/ Instagram
Important update on my Farewell Yellow Brick Road Tour.#EltonFarewellTour pic.twitter.com/qyPY2H0t9k— Elton John (@eltonofficial) September 16, 2021
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Elton John se desculpa por interrupção de show na AustráliaReprodução/ Instagram
Important update on my Farewell Yellow Brick Road Tour.#EltonFarewellTour pic.twitter.com/qyPY2H0t9k— Elton John (@eltonofficial) September 16, 2021
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