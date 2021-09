Elton John se desculpa por interrupção de show na Austrália - Reprodução/ Instagram

Publicado 16/09/2021 21:46

Rio - O cantor Elton John anunciou, na manhã desta quinta-feira (16/9), que sofreu uma lesão devido a uma queda, o que fez com que ele precisasse adiar várias datas de sua nova turnê no Reino Unido.



Em comunicado divulgado no Twitter, o músico de 74 anos afirmou que, no final das férias de verão, caiu "desajeitadamente numa superfície dura". No mesmo relato, ele prossegue: "Desde então, sinto dores e desconforto consideráveis no quadril. Apesar da fisioterapia intensiva e do tratamento especializado, a dor continuou a piorar e está causando dificuldades crescentes de movimentação".

"Fui aconselhado a fazer uma operação o mais rápido possível para me colocar de volta em plena forma e ter certeza de que não haverá complicações a longo prazo", continuou Elton John, no mesmo comunicado: "Estarei realizando um programa de fisioterapia intensiva que garantirá uma recuperação total e um retorno a mobilidade total sem dor".

