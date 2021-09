Pedro Sampaio - Rodolfo Magalhães

Publicado 17/09/2021 20:38

Rio - "Descendo e subindo / Depois tu galopa", é como canta o refrão de "Galopa", novo single que Pedro Sampaio lança esta semana. Este é o primeiro single do primeiro álbum do artista, que ainda não tem data de lançamento. Pedro Sampaio assina a produção da faixa ao lado de Rafinha RSQ, seu frequente parceiro, também creditado em "Atenção" e "Fala Mal de Mim". A faixa chega com visuais que misturam a estética country com o mundo da fantasia, referências que vêm sendo sugeridas por Sampaio há algumas semanas, nas redes sociais.

"‘Galopa’ é o primeiro single do meu primeiro álbum e tem talento de vários parceiros meus envolvidos nessa faixa. A expectativa tá a mil, principalmente porque, para mim, cada trabalho lançado é um filho colocado no mundo, o frio na barriga sempre fez parte do processo. Dessa vez, a adrenalina é gigante, considerando que essa é a primeira música que a galera vai conhecer do meu primeiro álbum", Pedro releva, animado com os primeiros elementos de seu primeiro disco ganhando o mundo.Na letra, o cantor fala sobre a saudade que sente da pessoa amada. A letra diz: "Oi, bebê / Me diz onde cê tá que eu vou aí te ver / Bateu saudade de você / Bateu saudade de você / Com você é sempre assim / Eu te ligo / Tu liga pra mim / Impossível esquecer / O que você sabe fazer". Além de Pedro Sampaio, assinam a composição Shylton Fernandes (que já trabalhou com Luan Santana e Barões da Pisadinha), Gabriel Cantini (Preta Gil) e DJ Maikinho.Como é frequente na obra de Pedro Sampaio, a nova música chega com um visual elaborado, divertido e cheio de referências inusitadas. Para "Galopa", o clima é country e, ao mesmo tempo, fantasioso, estética que conta com a presença de um pégaso branco. O cavalo alado da mitologia grega é constante nos visuais do single e incrementa o clima imaginativo desse audiovisual e também está presente na capa oficial do single. "O Pégaso representa o quanto a força da imaginação pode ser real, o quanto a sua criatividade, o que você imagina, pode, de fato, se tornar realidade, mesmo com muitos não acreditando", explica Sampaio.O videoclipe é mais uma colaboração de Pedro Sampaio com o diretor Fernando Moraes. Juntos, eles criaram o universo fantástico de "Galopa", nesta que é a quinta parceria entre os dois - a primeira foi em "Sentadão", seguido de "Pode Dançar", "Fala Mal de Mim" e "Atenção". "O videoclipe de "Galopa" foi ideia minha, realizada em parceria com o Fernando Moraes, que está sempre presente nos meus projetos. Quando desenvolvi o conceito do clipe, quis mostrar o quanto nossa imaginação pode se tornar realidade. Foram duas diárias de gravação, uma dentro do estúdio e outra externa em Jundiaí", é como Pedro relembra os bastidores do vídeo."‘Galopa’ tinha essa ideia de ser um clipe pop que mostrasse um pedacinho do que vai ser o para o álbum do Pedro", explica Fernando Moraes. "O vídeo foi criado à quatro mãos. O Pedro chegou com a música, algumas ideias e a partir disso eu escrevi o roteiro. A ideia era trazer uma mistura de pós-produção com algumas cenas reais. Então, tem muito da cidadezinha, de algumas coisas mais concretas misturadas com grandes viagens pós produção, como ele voando, ele galopando em cima do pegasus. Acho que o público vai gostar muito".O mistério de "Galopa" começou a movimentar a internet no começo deste mês, quando Pedro Sampaio revelou estar recluso em uma fazendo para trabalhar em seu álbum. Dias depois, vídeos caseiros de uma suposta aparição de um pégasos no local, compartilhadas pelo artista, deixaram os fãs intrigados. Era o universo de "Galopa" ganhando vida. Além da mitologia grega, universos fantasiosos e a estética country, nomes como James Dean também compõem o leque de referências do novo single.