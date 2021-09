Nando Reis - Divulgação

Publicado 18/09/2021 09:36

Rio - O cantor Nando Reis vai se apresentar com sua banda neste sábado (18), no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, trazendo ao palco os maiores sucessos de sua carreira.

O artista relembrará canções como 'All Star', 'Relicário' e 'Luz dos Olhos', entre outras tantas

especiais de seu vasto repertório. Estarão presentes no roteiro, também, o último single inédito, 'Espera a Primavera', e a clássica 'Um Tiro no Coração', que recentemente ganhou uma nova versão junto com Pitty.

A banda é formada por Pupillo Oliveira (bateria), Walter Villaça (guitarras), Alex Veley (teclados), Felipe Cambraia (baixo) e Sebastião Reis (backing vocais e violão).

O Espaço Hall fica na Avenida Ayrton Senna, 5850, na Barra da Tijuca. A casa abre às 21h30, com previsão do show para meia-noite. A mesa para quatro pessoas custa R$ 360. Vale ressaltar que não haverá venda avulsa de ingressos. A classificação é 18 anos. Vendas pela internet através do www.ingressorapido.com.br/.