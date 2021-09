Nego do Borel - Reprodução

Publicado 18/09/2021 16:15

Depois dos altos e baixos que rolaram na primeira festa de "A Fazenda 13", da Record, na madrugada deste sábado, Nego do Borel resolveu esclarecer o que aconteceu, dando suas versões dos fatos. O funkeiro interrompeu uma conversa de Dynho e Solange para se explicar.

No papo com Aline, ele disse que Dayane estava reclamando sobre não ter liberdade no reality show, quando Mussunzinho se queixou do barulho: "O Mussunzinho começou a falar 'pô, rapazeada, vocês tão falando', ai eu me exaltei e falei 'Tô aqui dando uma ideia nela, que ela quer ir embora, tô acalmando ela'. Enfim, a gente discutiu", contou.



E durante esse movimento, Nego disse que se irritou, levantou e acabou jogando o balde na porta. Cena que repercutiu bastante nas redes sociais nesta manhã. "Não foi uma coisa absurda não, joguei assim, fazendo pirraça, bêbado", minimizou, apesar da cena ter impressionado internautas e espectadores.

Apesar do PlayPlus ter bloqueado a cena, o carioca conseguiu dar um spoiler do que acontece. Ele explicou que após essa atitude, Victor Pecoraro também se meteu na confusão, e foi quando o caldo entronou: "O Victor começou a falar também, comecei a bater boca com ele também. Aí, xinguei para caral***, ele ficou chateado e bolado também".

Aline interrompeu: "Mas você conversou com ele já?" e Borel respondeu que sim: "A gente tá de boa, pedi desculpas. Nisso eu deitei, quando eu deitei, o Dynho levantou, levantei também e bati boca com os três (Victor, Dynho e Mussunzinho)".

Tentando passar uma borracha na noite, Nego também disse que quer conversar com Dynho sobre o que aconteceu, mas que acha que ainda não é o momento: "O Dynho estava muito alterado, eu tô o momento, não é o momento ainda".