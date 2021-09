Graciele Lacerda - Reprodução do Instagram

Publicado 18/09/2021 19:21 | Atualizado 18/09/2021 19:22

Os níveis de surra de beleza, definitivamente, foram atualizados! No auge de seus 40 anos, Graciele Lacerda quebrou as redes sociais, neste sábado, ao compartilhar mais um clique impecável de biquíni. Dona de curvas invejáveis, a esposa do cantor Zezé Di Camargo chamou a atenção dos fãs não só pela pose que escolheu para o clique, que valorizou seu corpão sarado, como por sua barrica sequinha. Vem, verão!

"Amei Cancún, mas nada se compara com a energia do nosso Goiás! Eita saudades desse calorão", escreveu a musa na legenda da foto do Instagram. A publicação, lógico, recebeu números comentários sobre a beleza da gata. "Que sorte do Zezé", brincou uma. "A mulher mais linda do Brasil", afirmou outra.



E, por falar no maridão... recentemente Graciele e Zezé protagonizaram um momento fofo. O casal apareceu em uma série de cliques bem sorridentes enquanto curtiam as belezas de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Vestida com uma saída de banho transparente, ela roubou a cena com seu bumbum empinado. É que nem diz o ditado, né? Quem tem joga!