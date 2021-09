Anitta também teve um vídeo em que tatuava o ânus exposto nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 18/09/2021 19:05

Anitta está pensando em dar um tempo das redes sociais. É isso mesmo. Cansada dos debates e da futilidade das plataformas, a Poderosa, que atualmente está vivendo nos Estados Unidos, afirmou que a decisão não aconteceu por conta das fofocas, mas sim para aproveitar mais sua vida pessoal e fazer um verdadeiro "detox"digital. Errada não tá!

"Resolvi dar um tempo de internet para não ficar olhando muito. Entreguei minhas redes para a minha equipe. Não sei nada do que falaram sobre mim no VMA, no MET", contou ela, em entrevista a Hugo Gloss, referindo-se aos eventos internacionais que marcou presença no início desta semana.

Apesar disso, a estrela de "Girl From Rio" esbanjou sinceridade ao contar que não conseguiu se desfazer de sua conta "fake", aquelas que muita gente cria para bisbilhotar a vida alheia sem ser descoberto. Bem malandra, né? "Só não posso dizer que o desligamento é total porque tenho um perfil fake no Instagram, e é esse que eu tenho usado. Mas só sigo coisa de comédia. É só o que eu tenho visto, minha família e os memes", garantiu a artistas carioca, aos risos.

E para quem pensava que a artista seria figurinha carimbada no Rock in Rio 2022, aqui no Brasil, se enganou. No papo, a cantora disse que não foi convidada pelo evento, mas que se segue firme e forte no line-up da edição de Portugal, que acontece em Lisboa, no ano que vem.