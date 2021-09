Live da Velha Guarda da Portela, homenagem aos 120 anos de Paulo da Portela fundador da Escola 8 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 19/09/2021 00:00

A Velha Guarda Show da Portela voltou a se reencontrar na quadra da escola, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, ontem, após um hiato de quase dois anos, devido à pandemia. E esse momento, que foi cercado de saudade e emoção, aconteceu por um motivo para lá de especial: a celebração dos 120 anos do lendário Paulo da Portela, fundador da Azul e Branco.

E a tradicional feijoada recebeu seus convidados mais ilustres. Comandado por Monarco e Tia Surica, o grupo relembrou clássicos do samba e pérolas do baú portelense. Os protocolos de segurança, como o distanciamento social, foram cumpridos. Afinal, a festa foi realizada de maneira híbrida, com mesas e camarotes limitados, e transmissão gratuita em formato de live.

Emocionado com a volta aos palcos, Monarco, de 88 anos, ressaltou a importância do fundador para a história do samba. "A Velha Guarda está feliz com essa homenagem para nosso professor, relembramos grandes nomes, e foi uma tarde feliz e alegre", ressaltou ele, comemorando a alegria de estar de volta à quadra após tomar as duas doses da vacina contra a covid-19. "Muito emocionante. Pra mais de um ano que a gente não cantava junto e emoção foi grande estamos muito felizes", declarou o bamba, fazendo campanha pela imunização. "Vacina é tudo, já tomei as duas doses e, agora, vou tomar a terceira. Tem que vacinar, porque o vírus bravo tá aí. Vacina, sim. É uma boa medida. Tudo o que vem em favor da vida tem meu apoio. Primeiro a vida, depois as férias e o Carnaval, Deus é bom e dias melhores virão", declarou o presidente de honra da agremiação.

Tia Surica, de 81 anos, celebrou a volta cheia de gás e com o coração recheado de esperança por dias melhores. "Um ano que estávamos parados. Estamos chegando aos poucos. Foi muito emocionante. Não teve aglomeração, mas o povo que chegou deu pra emocionar. Agora, falta pouco pra gente se abraçar e se beijar", disse a veterana, que aproveitou para vender seu mais novo CD, só com canções de Manacéa, saudoso membro da Velha Guarda da Portela.