Anitta e Austin North - Reprodução do Twitter

Anitta e Austin NorthReprodução do Twitter

Publicado 18/09/2021 21:21

Ela não para. Apesar de anunciar que pretende se afastar das redes, Anitta segue com uma agenda social bem cheia lá nos Estados Unidos. Nesta madrugada, a Poderosa foi uma das convidadas do rapper Lil Nas X para a festa de lançamento de seu novo álbum, “Montero”, mas antes de marcar presença no evento, a carioca foi vista saindo de um restaurante com o ator Austin North, da série "Outer Banks", da Netflix.

Agora da pra ver nosso gato melhor!

Austin North deixando restaurante ontem junto com a cantora Anitta.



pic.twitter.com/X2I2ieblqN — Outer Banks Brasil (@obxbrasil) September 18, 2021

E os vídeos que estão circulando na internet não nos deixam mentir. Como podemos ver, Anitta e Austin não estavam de mãos dadas e nada indica que os dois estejam vivendo um romance, mas... no Twitter, os usuários se mostraram surpresos e animados com a possibilidade de um affair entre os dois.



A festa de lançamento do álbum “Montero” de Lil Nas X não foi a primeira interação entre o rapper e Anitta esta semana. Durante a passagem da brasileira pelo VMA 2021, os dois foram fotografados conversando no tapete vermelho e posaram juntos para os fotógrafos. Coisas de premiações, nada demais. Até a segunda página. A breve conversa dos dois artistas foi bastante importante para Anitta.



anitta e austin north que aleatório pic.twitter.com/wPB3mW3qKn — carol (@carolgameplayK) September 18, 2021

Ainda no tapete vermelho, a cantora concedeu entrevistas e foi perguntada sobre o encontro com Lil Nas X. Anitta se mostrou animada com a ideia de uma parceria. "Imagina! Eu ficaria louca! Eu tenho muitas músicas prontas para isso", soltou.