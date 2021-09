A Fazenda - Reprodução de vídeo

Publicado 18/09/2021 19:55 | Atualizado 18/09/2021 20:32

O clima de tensão que rolou na festa na madrugada neste sábado, em " A Fazenda", da Record, reverberou para o restante do dia. E tudo por bobeira. O que era para ser apenas uma brincadeira musical virou motivo para discussão entre Rico e MC Gui. A confusão se prolongou a tal ponto que, em questão de minutos, o humorista ainda tretou com Fernanda Medrado e a amizade pareceu estremecer.

Tudo começou porque o humorista gritou, após o fim da prova, que a vitória do grupo oponente era uma "marmelada". O músico não gosto nada da situação que, segundo Rico, era apenas uma "brincadeira". Tanto que MC Gui foi tomar satisfação de Rico no quarto e Erika Schneider interveio para acalmar os ânimos. Visivelmente alterado, Rico partiu para defensiva. MC Gui não deixou por menos. "Rico, você precisa saber conversar quando alguém vem falar com você", disse. "É porque você não entende quando eu estava brincando", justificou o influenciador.

“Você não está sentindo que está certo e fez a brincadeira? Mas você perde a razão quando começa a gritar comigo”, explicou MC Gui. “Então não conversa comigo. Vou perder a razão toda vez”, devolveu Rico. "Então não falo mais com você. Você não sabe conversar com as pessoas”, decretou o músico.