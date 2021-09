juliette e Rodolffo - TV Globo / Divulgação

juliette e RodolffoTV Globo / Divulgação

Publicado 18/09/2021 21:59 | Atualizado 18/09/2021 22:01

O Big Brother Brasil 21, da Globo, pode até ter chegado ao fim, mas as fofocas entre os participantes da edição seguem a todo vapor. Em uma entrevista a uma rádio, Juliette acabou admitindo que ficou com Rodolffo, após o período de confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

"A gente ficou bem colega, a gente se encontrou duas vezes, deu uma paquerada, mas depois, passou. Foi uma paquerada rápida. A gente se fala, a gente é amigo, por enquanto é só isso", entregou a paraibana. Mas parece que Rodolffo, por sua vez, não gostou muito da cantora ter tronado público o tal affair.

Nas redes sociais, o sertanejo, da dupla com israel, deu uma bronca, em tom de brincandeira, na campeã do reality show, comentando uma postagem sobre as declarações dela. "Boca de sacola ela, hein", escreveu o cantor sertanejo.



Mas a verdade é que os dois já contam com uma torcida pelo casal, com direito a fã-clubes nas redes sociais. Tem até gente famosa torcendo também. "Aí, gente, shippo, me julguem". Será que rola? Na entrevista, Ju falou também que, dentro do "BBB 21", ela sentia que eram mais amigos do que possíveis pretendentes. "Lá no programa a gente era mais amigos, só em dois momentos eu achei que ele tava me paquerando e eu fiquei muito sem graça", lembrou.



Juliette e Rodolffo seguem se falando e sendo próximos, e ela costuma brincar com o próprio sobre a situação deles: "Eu vejo muitos vídeos da gente, a gente tem muito fã-clube e eu digo pra ele ‘ei, não assiste muito esses a vídeos não que você vai acabar se apaixonando por mim’. Eu fico olhando e percebo como a gente era próximo e eu não tinha dimensão disso".