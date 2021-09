Bianca Andrade e Fred - Kelly Fuzaro

Bianca Andrade e FredKelly Fuzaro

Publicado 20/09/2021 14:55

Rio - A Nickelodeon acaba de anunciar os apresentadores dos Meus Prêmios Nick 2021. Bianca Andrade e Fred, pais do Cris, irão comandar a maior premiação da pay-tv infantil e teen do Brasil, que será exibida na terça-feira, 28 de setembro, às 20h, na Nickelodeon e também no canal oficial da Nick no YouTube.

fotogaleria

A carioca Bianca Andrade é empresária, influenciadora digital, apresentadora e atriz. Ela também é conhecida como Boca Rosa, apelido que levou de seu canal do Youtube diretamente para suas marcas de cosméticos. Foi também o universo da beleza que fez Bianca se tornar o sucesso que é hoje, acumulando 16 milhões de seguidores no Instagram."Estar à frente de uma premiação que eu sou apaixonada há tanto tempo é um sonho. Sou fã da Nick assumida e todos sabem que meu desenho preferido desde criança é o Bob Esponja! Então, fazer parte desta festa linda, homenagear tanta gente e ainda dividir isso em família, com o Fred, está sendo mágico. Somos o primeiro casal a apresentar este MPN histórico e temos certeza de que vamos nos divertir muito juntos e o principal: levar muita diversão para quem estiver em casa também", declarou Bianca Andrade .O paulista Fred é jornalista e apresentador do canal Desimpedidos, no Youtube. Em 2019, ele figurou na lista de jovens promissores da Forbes, "Under 30". No canal, que já acumula mais de 2 bilhões de visualizações, o grande destaque é o quadro "Desafio do Fred", no qual ele convida estrelas do esporte e personalidades para diversos desafios futebolísticos."Estou muito empolgado para apresentar o Meus Prêmios Nick! Com o Desimpedidos já tive a oportunidade de conquistar duas vezes o prêmio de melhor canal do YouTube (2017 e 2018) e para mim é uma honra estar na apresentação deste ano, ainda mais ao lado Bianca. Vamos nos divertir muito, com certeza", disse Fred .As categorias do MPN 2021 celebram as personalidades do momento e os favoritos da garotada na música, no entretenimento e mundo digital. Neste ano, a premiação conta com o total de 22 categorias, entre elas as novas: Challenge Hits do Ano, Challenger do Ano, Clipe do Ano, Criador Genial, Gamer MVP, Grupo Musical Favorito, Ícone Fashion, Ídolo Revelação, Instapets e Youtuber+Cool - novidades que prestigiarão as tendências do momento.O vencedor da categoria de impacto social, Melhore Seu Mundo, será escolhido pela Nickelodeon prestando uma homenagem ao ganhador em reconhecimento ao trabalho em ações que impactam positivamente o mundo.O MPN Squad desse ano é composto por: Gabriel Peixinho, Giu Nassa, Júlia Olliver e Pietro Guedes. Eles estão produzindo conteúdos para todas as telas, com interação direta com a audiência, até o grande dia do show. E também estão por dentro de tudo sobre a premiação, compartilhando todas as novidades, participando de brincadeiras e realizando entrevistas e outros conteúdos exclusivos que estão disponíveis no Instagram da Nick ( @nickelodeonbr ). Durante o intervalo da premiação, na transmissão do canal oficial da Nick no Youtube, Giu Nassa e Gabriel Peixinho estarão apresentando conteúdos exclusivos.Em breve, serão anunciadas as atrações que vão agitar o palco do MPN 2021.A premiação acontecerá em estúdio, sem presença física de plateia, seguindo todos os padrões de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).Meus Prêmios Nick 2021 conta com patrocínio de Batavinho, Candide, Riachuelo, Samsung Galaxy A e Sunny Brinquedos.SERVIÇO - MEUS PRÊMIOS NICK 2021Exibição: terça-feira, 28 de setembro, às 20h, na Nickelodeon (consulte sua operadora) e também no canal oficial da Nick no Youtube.