Luan Santana e Natalía BarulichReprodução

Publicado 20/09/2021 18:29

Rio - Ao completar três meses do lançamento de 'Morena', canção que inaugura sua presença no casting da gravadora Sony Music, Luan Santana comemora a repercussãoa música e do clipe, que contou com a participação da modelo internacional Natalia Barulich. O vídeo já ultrapassa a marca de 100 milhões de visualizações no Youtube.

Desde que apresentou "Morena" aos seus fãs, os números só crescem:

3 meses no Top 10, entre as músicas mais tocadas do Brasil

12º lugar no Spotify Brasil

5º Lugar Spotify Portugal

2º lugar entre as músicas mais tocadas da semana.

75 milhões milhões de streams no Spotify - Em 3 meses, a música entrou no ranking global (top 200) do Spotify e também no ranking da Billboard.

"O interessante desta música é que ela conquistou fãs de 8 a 80. Recebo direct de pessoas de todas as idades, cantando ou fazendo coreografia da dança, de vários lugares em Brasil, Portugal, EUA e até Japão. Uma canção é hit também quando bandas e cantores de outros gêneros a interpretam no seu estilo. Estou muito feliz com Morena", afirma Luan.