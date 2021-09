Iron Maiden será a atração principal da noite de abertura do Rock in Rio - JOHN McMURTRIE / Divulgação

Publicado 21/09/2021 11:56 | Atualizado 21/09/2021 12:19

São Paulo - A venda do Rock in Rio Card, que equivale a um ingresso antecipado e garante a entrada ao evento antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações, será iniciada às 19 horas, desta terça-feira, no site do festival, que acontecerá na cidade do Rio em 2022.

O fã que adquirir o produto pode definir em qual data pretende usá-lo antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público em geral, em abril do ano que vem. A escolha de data poderá ser feita de 23 de novembro de 2021 a 1º de abril de 2022.

Para a edição de 2022, o valor da entrada será R$ 545,00 (inteira) e R$ 272,50 (meia-entrada).O pagamento pode ser feito por cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes.

Na última edição, a venda foi encerrada em menos de duas horas, quando os 198 mil ingressos disponíveis se esgotaram.

O festival acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. A organização já confirmou nomes para o line up do Palco Mundo, como Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok, no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fechando o festival no dia 11.

Já no Palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat que fazem shows no dia 8 de setembro.