Mano Brown e Henrique Vieira - Jef Delgado/Spotify

Publicado 22/09/2021 15:55

Rio - O mais novo episódio do podcast Original Spotify Mano a Mano, que vai ao ar amanhã, 23, está repleto de reflexões e poesias sobre a vida e a fé. O pastor Henrique Vieira, 34, que fez parte da criação da Igreja Batista do Caminho no Rio de Janeiro, é o convidado de Mano Brown, que hoje se considera um aprendiz de todas as religiões. "Eu sou do berço do candomblé. Quando eu nasci, minha mãe era do candomblé, mas estudei em colégio Adventista e, quando saí, tinha tudo isso comigo. Aí eu preferi ficar neutro, respeitando os dois," diz Mano Brown.